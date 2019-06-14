Родственники бабушки, которую парализовало после падения в маршрутке, требуют заменить автобусы в Мурманске

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-14T14:47:39+03:00

Изменить размер текста: A A

5 апреля в одну из семей Мурманска пришло горе. 69-летняя Маргарита Васильевна Иванова неудачно упала в автобусе 6Т. По предварительной версии, маршрутка резко остановилась на светофоре. После этого женщина попала в больницу, где находится до сих пор. А ее родные добиваются, чтобы были наказаны виновные и беда не повторилась.

- Водитель (как нам стало известно, это был ученик или стажер) произвел настолько резкое торможение, что моя бабуля, держась за спинку сидения - к слову, в маршрутке напрочь отсутствуют любые поручни, что незаконно - пролетела через весь салон. Она ударилась шейным отделом позвонка так, что паралич наступил практически мгновенно. Представители компании-перевозчика утверждают, что моя бабуля, по приезду скорой, покинула маршрутку сама, в сознании и разговаривая, - рассказывает внучка пострадавшей Маргарита Харитонова.

Получить записи с видеорегистратора того автобуса родные не могут: якобы, он был сломан в тот день. Сейчас Маргарита Васильевна все еще находится в больнице на искусственной вентиляции легких. Ее семья продолжает пытаться наказать виновных и предотвратить новые беды.

- Да, мы не сможем вернуть ей движение, но мы можем добиться того, чтобы больше ни с кем в этом городе не случилось такой страшной трагедии. Надо заменить, очевидно, крайне аварийные и небезопасные маршрутные такси по маршруту 6т, - продолжает Маргарита Харитонова.

Сейчас девушка и ее мама продолжают искать очевидцев этого ЧП и записи с видеорегистраторов.

ИСТОЧНИК KP.RU