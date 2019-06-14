2019-06-14T16:17:16+03:00
Звезды

В Мурманском драмтеатре состоится премьера спектакля "Поминальная молитва"

Трагикомедию покажут 14, 15 и 21 июня
Мария ПАШЕНКОВА
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Премьера трагикомедии "Поминальная молитва" состоится 14 июня.Премьера трагикомедии "Поминальная молитва" состоится 14 июня.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Еще 24 и 25 мая Мурманский областной драматический театр хотел порадовать северян премьерой спектакля "Поминальная молитва". Но по техническим причинам подарок пришлось отложить на июнь.

И вот уже на пороге закрытия юбилейного 80-го сезона можно будет увидеть трагикомедию по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник".

- Действие происходит в начале XX века в украинской деревне Анатовка, где жизнь простая и мирная, где все герои связаны тяготением друг к другу, человеческими нравственными отношениями. Славяне и евреи объединены взаимовыручкой и любовью. В этот единый круг и лад всего живого вмешиваются события из большого мира, из-за чего трудно сохранить идиллию Анатовки, - говорится в аннотации спектакля.

Главный герей - молочник Тевье - всего лишь хочет выдать замуж дочерей. Но на пути у него много преград.

Поставил трагикомедию новый главный режиссер драмы Станислав Васильев. Роли исполнили Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Елена Царева, Наталья Боброва, Владимир Вагайцев, Юлия Васькова, Наталья Волкова, Алексей Воронин и другие.

Премьера состоится 14 июня в 19.00, еще два спектакля будут даны 15-го и 21-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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