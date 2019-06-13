2019-06-13T17:47:19+03:00
Общество

Стало известно, какие квартиры и в каком районе Санкт-Петербурга больше любят покупать мурманчане

Северяне предпочитают вторичный рынок новостройкам
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманчане любят однушки вторичного рынка Санкт-Петербурга.Мурманчане любят однушки вторичного рынка Санкт-Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербурге легко встретить жителей Мурманской области. Кто-то любит здесь отдыхать, а кто-то переезжает из заполярной столицы в город на Неве навсегда.

Агенство недвижимости "София" изучила вкусы северян и выяснило, какой район града Петра больше любят наши земляки, и какой тип недвижимости.

Оказалось, что примерно 60% жителей Мурманской области хотят купить однушку и только 20% - двушку. Причем чаще всего интерес проявляется к вторичному фонду, а не новостройкам.

- Что касается жилых районов, то здесь в приоритете Московский и Приморский районы, при этом у мурманчан в числе приоритетных чаще остается Приморский. В числе требуемых критериев северяне рассматривают близость метро (в пешей доступности), а вот этажность для жителей Заполярья существенного значения не имеет, - пишут "Невский новости" со ссылкой на данные исследования.

При этом чтобы купить однушку в Санкт-Петербурге, надо продать двушку или даже трешку в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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