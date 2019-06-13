2019-06-13T14:55:24+03:00
Происшествия

Два школьника из Кандалакши отправятся в спецучреждение за угон автомобилей

Две машины подростки успели угнать, а еще одну только попытались
Мария ПАШЕНКОВА
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Одну машину подростки угнать не смогли.Одну машину подростки угнать не смогли.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Характеристика на двух несовершеннолетних из Кандалакши была, мягко говоря, не очень, поэтому суд решил, что их на время надо устранить от общества. Школьники 16 и 17 лет попались на угоне машин.

Первое преступление они хотели совершить 9 сентября. Вечером у дома №15 на ул. Мурманская они увидели "ВАЗ-21061" без сигнализации. Подростки хотели угнать машину, чтобы покататься, но не смогли завести двигатель.

В тот же день у дома №1 на ул. Полярные Зори они нашли "ВАЗ-21013". Со стороны водителя школьники разбили окно, попали в салон и завели машину. На ней они доехали до перекрестка улиц Фрунзе и Объездная, где бросили авто.

Такое развлечение понравились парням. Поэтому 11 сентября они снова пошли искать отечественный автопром. У дома №14 по ул. Первомайская они нашли "УАЗ-31519". В этот раз хулиганы действовали аккуратнее и не стали разбивать стекло, а вскрыли дверь при помощи карманного набора инструментов. На "УАЗике" дети доехали до дома № 50 ул. Партизанская и опять бросили авто.

Когда их поймали, парни не стали отпираться.

- Судом было учтено мнение сотрудников по делам несовершеннолетних, что для исправления несовершеннолетних необходимо применить принудительную меру воспитательного воздействия, поскольку они нуждаются в особых условиях воспитания, обучения и требуют специального педагогического подхода, - сообщает прокуратура региона.

Теперь подростки отправятся в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и будут там до совершеннолетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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