Житель Ковдора чуть не подрался с главврачом из-за бахил и оскорбил его «фольклором»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-13T14:00:07+03:00

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Всем известна поговорка «Слово не воробей: вылетит - не поймаешь», но далеко не все придают ей нужное значение. Так, слово пациента Ковдорской ЦРБ обернулось для него административным штрафом в несколько тысяч рублей.

- В марте 2019 года он, будучи недовольным отсутствием бахил, направился на прием к юрисконсульту медучреждения. Во время диалога, в ходе которого мужчина вел себя агрессивно, в кабинет зашел главврач и попытался объяснить гражданину, что наличие бахил требуется лишь при посещении режимных кабинетов. Однако этим он вызвал лишь гнев пациента, который продолжал вести себя крайне агрессивно, провоцировал драку и в итоге назвал начальника больницы оскорбительным словом, унизившим его честь и достоинство, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

После произошедшего главврач написал заявление на дебошира в полицию. По итогам проверки прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по «Оскорбление». В суде скандалист свою вину не признал, а слово, которым он назвал доктора, назвал не оскорбительным «фольклором». Тем не менее, суд признал ковдорчанина виновным. Постановление вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU