2019-06-13T12:00:54+03:00
Происшествия

В Мурманске будут судить аккумуляторного вора

Мужчина украл приборов на 161 тысячу рублей
Ника СВЕТЛОВА
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Похитителя аккумуляторов задержали в пункте приема цветмета.Похитителя аккумуляторов задержали в пункте приема цветмета.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мурманске пойдет 21-летний парень, которого обвиняют в краже аккумуляторов с машин. Действовал вор в Ленинского округе и имел большой аппетит.

Молодой человек больше всего любил вскрывать большегрузы. С собой на дело брал гаечный ключ, которым отсоединял аккумуляторы. Те, не долго думая, сдавал в пункты приема цветного металла.

- В ходе следствия установлено, что злоумышленник совершал хищения с августа 2018-го по январь 2019-го. Первые три кражи он совершил со значительным перерывом, в течение трех месяцев: августа, октября, ноября. А в декабре 2018 года зарегистрировано уже 6 краж аккумуляторных батарей из автомобилей. Интересным явился тот факт, что в декабре 2018 года обвиняемый, находясь у одного из домов на улице Маяковского похитил 2 батареи с Hyundai, а ведь именно этот автомобиль стал «жертвой» преступления злоумышленника в ноябре того же года, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Задержали парня в пункте приема металла. Отпираться он не стал и признался в содеянном. И рассказал, что на преступную дорожку его толкнула безработица. Против мурманчанина возбудили уголовное дело по статье "Кража", расследование которого завершено. Следователи подсчитали, что молодой человек украл аккумуляторов на 161 420 рублей. Теперь его дело рассмотрят в суде. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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