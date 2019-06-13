2019-06-13T15:45:26+03:00
Дом. Семья

По дачам в Апатитах бегает симпатичный хищник ласка

Местные жители рады, что животное избавит их от мышей [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Маленькая ласка прекрасно охотится на мышей. Фото: МВД КарелииМаленькая ласка прекрасно охотится на мышей. Фото: МВД Карелии
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Дачникам всегда надо быть готовым к встрече с лесными обитателями. Лисы и волки часто таскают из хозяйств куриц, ежики бегают по участкам. А недавно в Апатитах среди частных домов заметили редкую гостью ласку.

Маленького симпатичного хищника увидели в Тик-Губе. Местные жители рады, мол, избавит их от мышей. Хотя ласка на самом деле очень дерзкая и агрессивная: из домашнего хозяйства она легко может перетаскать птицу или, например, маленьких крольчат.

Как рассказали в Лапландском заповеднике, в Мурманской области обитает только сибирская ласка. Его специалисты говорят, что зверек действительно первоклассный охотник на мышей и очень помогает сельскому хозяйству. И это несмотря на то, что в длину ласка вырастает не более 22 сантиметров.

В последнее время жители региона сообщают о встречах с гадюками, медведями, в Кировске видели рысь, в Верхнетуломском - косулю, а под Оленегорском - зайчат.

На дачах под Апатитами встретили ласку.Видео: газета "2х2"

ИСТОЧНИК KP.RU

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