Сегодня 40 дней со дня трагедии с самолетом Москва-Мурманск в Шереметьево

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-13T08:04:17+03:00

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Рана еще свежа и еще болит. Сегодня, 13 июня, исполнилось 40 дней с момента трагедии в Шереметьево. 5 мая здесь при посадке загорелся Sukhoi Superjet 100, 41 человек погиб, почти половина - жители Мурманской области.

В этот день мы будем вспоминать тех, чья жизнь оборвалась слишком рано. Многие поставят сегодня свечу за упокой, а в Спасе на водах в 9 утра состоится божественная литургия с поминовением усопших. Прийти на нее смогут все желающие.

Напомним, тела пассажиров злосчастного рейса уже преданы земле. А родные погибших и пострадавших получают компенсацию. На данный момент выплачено порядка 13 миллионов рублей.

Правда, никакие деньги не смогут приглушить боль от утраты. Вместе с близкими пассажиров скорбит вся Мурманская область. Сразу после трагедии акции памяти охватили все уголки региона. Так, памятник жертвам интервенции в центре Мурманска стал алым от принесенных цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU