2019-06-13T09:22:03+03:00
Дом. Семья

Рядом с аэропортом "Мурманск" ходит большой медведь

А рядом с Коашвой бегает семья косолапых [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Возле аэропорта "Мурманск" нашли следы крупного медведя. Фото: vk.com/murmashi_officialВозле аэропорта "Мурманск" нашли следы крупного медведя. Фото: vk.com/murmashi_official
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Заполярные группы в "ВКонтакте" продолжают пестреть сообщениями, кто из северян и где видел медведей. В охотнадзоре региона сообщают, что информация поступает не чаще, чем в предыдущие года.

Очередного косолапого увидели рядом с аэропортом "Мурманск".

- Будьте бдительны и осторожны. 12 июня в районе четырех утра на перекрёстке Аэропорт-Мурманск-Мурмаши, перебегал дорогу мишка, довольно-таки большой, особенно касается любителям пробежек, - рассказал один из подписчиков группы "Мурмаши".

Косолапых в районе воздушной гавани встречают не первый год. Также часто их или их следы можно найти у местного кладбища.

А у Коашвы на днях видели медвежью семью: маму с тремя малышами. Завидев людей, медведица предусмотрительно решила увести детенышей подальше от дороги.

Напомним, "КП" составила "медвежью" карту Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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