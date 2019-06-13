Рядом с аэропортом "Мурманск" ходит большой медведь

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-13T09:22:03+03:00

А рядом с Коашвой бегает семья косолапых [видео]

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Заполярные группы в "ВКонтакте" продолжают пестреть сообщениями, кто из северян и где видел медведей. В охотнадзоре региона сообщают, что информация поступает не чаще, чем в предыдущие года.

Очередного косолапого увидели рядом с аэропортом "Мурманск".

- Будьте бдительны и осторожны. 12 июня в районе четырех утра на перекрёстке Аэропорт-Мурманск-Мурмаши, перебегал дорогу мишка, довольно-таки большой, особенно касается любителям пробежек, - рассказал один из подписчиков группы "Мурмаши".

Косолапых в районе воздушной гавани встречают не первый год. Также часто их или их следы можно найти у местного кладбища.

А у Коашвы на днях видели медвежью семью: маму с тремя малышами. Завидев людей, медведица предусмотрительно решила увести детенышей подальше от дороги.

Напомним, "КП" составила "медвежью" карту Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU