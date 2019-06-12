2019-06-12T18:51:19+03:00
Общество

В Полярных Зорях появится приют для бездомных животных

У волонтеров и администрации города уже есть на примете подходящее помещение
Елена МОЛОДЦОВА
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В реконструкции вольера для двух собак поможет администрация города. Фото: Помощь бездомным животным г. Полярные ЗориВ реконструкции вольера для двух собак поможет администрация города. Фото: Помощь бездомным животным г. Полярные Зори
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Много лет зоозащитники Заполярья трудились и били во все колокола, пытаясь добиться хоть какой-то поддержки от властей в борьбе за жизнь четвероногих друзей. И, наконец-то, сдвинули проблему с мертвой точки. Напомним, в Апатитах двум пенсионеркам выделили здание бывшего птичника для организации приюта для бездомных собак. Теперь пункт временной передержки появится и в Полярных Зорях.

- Пока все складывается в лучшую сторону. На встрече с мэром города Максимом Пуховым нам предложили помещение в одном из зданий на улице Промышленной. Если оно будет соответствовать всем нормам для содержания животных, то его выделят в наше безвозмездное пользование,- делит новостями руководитель группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори» Ольга Молокова.

Кроме того, Максим Олегович пообещал помочь в реконструкции уже имеющегося у группы вольера, в котором сейчас проживают две собаки Даша и Балу. Приют станет большим подспорьем для зоозащитников города атомщиков.

- На всех рук и передержек не хватает, да и домой к себе брать животных люди не хотят. А если будет помещение, то добрых дел, в помощь бездомным и нуждающимся, можно будет сделать гораздо больше, - уверена северянка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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