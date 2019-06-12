В Змеиный праздник глава Полярных Зорей встретил гадюку в Кандалакше

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-12T14:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году 12 июня отмечается не только День России. По церковному календарю вторая среда июня – Змеиный праздник. Считается, что в этот день пресмыкающиеся играют свои свадьбы и обижать их не стоит. Сразу в нескольких уголках Мурманской области северяне встретили выползших из своих норок змей.

Так, например, глава Полярных Зорь максим Пухов повстречал красавицу-рептилию у горы Крестовой в Кандалакше. А Анна Стрелкова заметила гадюку в Терском районе.

- Змея грелась на солнышке примерно на 40-м километре дороги к озеру Индель. Встрече с человеком гадюка не обрадовалась: зашипела и даже попыталась напасть, - описывает опасное рандеву в группе «Мурманск Live» северянка.

К слову, в этом году это не первая встреча с ядовитыми рептилиями в Заполярье. В конце апреля гадюку встретили в Раякоски.

ИСТОЧНИК KP.RU