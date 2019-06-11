2019-06-11T16:46:10+03:00
Спорт

Шахматистка из Мурманска победила француза, кенийца, ингуша и молдаванина

Команда из Заполярья стала 64 на международном турнире «Белая Ладья»
Елена МОЛОДЦОВА
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Ирина Полято была лидером мурманской команды в Догомысе. Фото: Из личного архива Ирины ПолятоИрина Полято была лидером мурманской команды в Догомысе. Фото: Из личного архива Ирины Полято
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Признаться, этот сезон для юных шахматистов Кольского полуострова нельзя назвать успешным. Напомним, мурманчане блестяще выступили на первенстве Северо-Запада, а потом потерпели поражение на турнире во Франции и остались без медалей на чемпионате России. Зато на популярном международном турнире «Белая Ладья» в Догомысе ребята, кажется, решили взять реванш за прошлые неудачи и показали острые зубки своим соперникам.

В этом году из 106 команд 26 были из-за рубежа, причем с очень сильным составом. Интерес к турниру был необычайным. Мурманскую область представляла команда гимназии №8 столицы Заполярья.

- Учитывая характер и силу Ирины Полято как игрока, ее определи на первую доску, где сражались сильнейшие представители всех команд, решив, что лидер должен биться на своем уровне. В итоге наши ребята победили соперников из Кении, Франции, Молдавии, Ингушетии, - рассказывает представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято. - Самая долгая партия в сборной за весь турнир была у Ирины с Stepan Hrbek из Чехии, рейтинг которого выше ее на 550 пунктов. 4 часа и 50 минут длился их практически равный бой, но все же соперник смог одолеть нашего лидера в продолжительном эндшпиле.

В итоге команда показала неплохой результат. В четырех играх ребята победили, в таком же количестве проиграли и в одной разошлась миром, заняв 64 строчку в турнирной таблице, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 17 пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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