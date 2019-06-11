2019-06-11T15:48:34+03:00
Общество

В аэропорту «Мурманск» отменили около 15 рейсов в Москву и Санкт-Петербург

Такое непопулярное решение приняли сразу две авиакомпании
Елена ЧУМАКОВА
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Авиакомпания не будет летать из Мурманска в Москву 13 дней.Авиакомпания не будет летать из Мурманска в Москву 13 дней.Фото: Наталья Гоцанюк
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Сезон отпусков в разгаре, а в главной воздушной гавани Заполярья больше десятка рейсов попали под отмену.

- По решению авиакомпаний отменены следующие рейсы: WZ 217/218 (5N 6217/5N 6218,Y7 2217/2218) авиакомпании Red Wings по маршруту «Домодедово» - Мурманск – «Домодедово» 7, 9, 10, 11, 14,16,17,18, 21, 24, 25, 28 и 30 июня, - информирует аэропорт «Мурманск». – А также рейс 5N 520/519 (WZ 5520/WZ 5519) авиакомпании Nordavia/SMARTAVIA по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Санкт-Петербург 13 июня.

Таким образом отмененными оказалось порядка 30 рейсов в обе стороны. О причинах такого непопулярного у пассажиров решения можно только догадываться. Также не сообщается, сколько пассажиров выпавших из расписания рейсов будут вынуждены изменить свои планы. Тем не менее, дополнительную информацию можно получить в представительстве авиакомпаний, а так же в справочной аэропорта по телефону: 8 (8152) 638-015.

ИСТОЧНИК KP.RU

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