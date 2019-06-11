2019-06-11T16:09:52+03:00
Общество

Мурманские полицейские исполнили мечту школьника, который хочет работать в УМВД

Мальчик сходил в гости к стражам порядка и покатался на патрульной машине [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Рома был счастлив - он смог покататься на патрульной машине. Фото: УМВД России по Мурманской областиРома был счастлив - он смог покататься на патрульной машине. Фото: УМВД России по Мурманской области
Изменить размер текста:

Детские мечты - это очень важно. И не надо относиться к ним с пренебрежением. Вот и мальчик Рома из Мурманска, первоклашка из гимназии №1, растет с мечтой, что когда-нибудь станет полицейским. Родители поддержали сына и он написал в полицию письмо с рассказом о самом заветном.

Мама Ромы отнесла письмо в УМВД, где сразу решили - надо позвать мальчика в гости!

- РОма мечтает помогать людям, он знает, что в трудную минуту полицейские приходят на помощь, защищают, оберегают, обеспечивают покой и порядок. В своих детских рисунках мальчик видит себя бесстрашным полицейским, грозой хулиганов и бандитов. Он мечтает быть супер-героем нашего времени, который мчится на полицейском авто в погоне за нарушителя порядка, - рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Рома встретился с инспектором отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Валерием Ралдугиным. Тот рассказал ему о своей службе, а главное - предел мальчишечьих мечтаний! - покатал его на патрульной машине.

Полицейские из Мурманска исполнили мечту школьника.Видео: МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шахматистка из Мурманска победила француза, кенийца, ингуша и молдаванина
Началась рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная»
В аэропорту «Мурманск» отменили около 15 рейсов в Москву и Санкт-Петербург
В Кандалакше мотоциклист прокатился по пешеходной зоне
В Санкт-Петербурге насмерть разбилась 19-летняя мурманчанка
Всего один школьник в Мурманской области захотел сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Выход "Клавдии Еланской" из Мурманска отменили из-за внепланового ремонта
Дрозд-белобровик вывел птенцов прямо на карнизе у мурманчан
Ковдорчанина, избившего до смерти мать, отправили на восемь лет за решетку
Мурманчане 3 тысячи километров везли умирающего котенка, чтобы спасти его
27-летний мурманчанин признался, что рассылал непристойные фотографии девочек их знакомым
Документы мурманского вуза вывезли на свалку в Кице
Иван Голунов отказался от услуг мурманского адвоката
На трассе «Кола» иномарка поскользнулась на июньском снегу и улетела в кювет
В Мурманске срубили борщевик после коллективной жалобы врио губернатора
Жители Кировска перепутали взрывы на руднике с землетрясением
Андрей Чибис распорядился остановить аукционы по рыбопромысловым участкам до обсуждения с северянами
50 человек со станции Княжая переведут на элекрообогрев
В Мурманске девушка в крови просила прохожих о помощи
В Кандалакше директор компании притворилась курьером, чтобы получить субсидию как малоимущая
В Апатитах из пожара спасли троих детей
Андрей Чибис - Владимиру Гноевскому: «Вы министр, а не секретарь, чтобы принимать заявки!»
Прокуратуру и правительство Мурманской области заинтересовала утечка мазута в Кольский залив
2 миллиарда рублей на насыпь: Автомобильного моста через Тулому в Мурмашах не будет
Суд отправил в колонию жительницу Мончегорска, которая убила сожителя ударом в сердце и легла спать
МегаФон будет развивать цифровую экосистему совместно с крупнейшими мировыми ИТ-компаниями