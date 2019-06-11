Мурманские полицейские исполнили мечту школьника, который хочет работать в УМВД
Детские мечты - это очень важно. И не надо относиться к ним с пренебрежением. Вот и мальчик Рома из Мурманска, первоклашка из гимназии №1, растет с мечтой, что когда-нибудь станет полицейским. Родители поддержали сына и он написал в полицию письмо с рассказом о самом заветном.
Мама Ромы отнесла письмо в УМВД, где сразу решили - надо позвать мальчика в гости!
- РОма мечтает помогать людям, он знает, что в трудную минуту полицейские приходят на помощь, защищают, оберегают, обеспечивают покой и порядок. В своих детских рисунках мальчик видит себя бесстрашным полицейским, грозой хулиганов и бандитов. Он мечтает быть супер-героем нашего времени, который мчится на полицейском авто в погоне за нарушителя порядка, - рассказали в УМВД России по Мурманской области.
Рома встретился с инспектором отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Валерием Ралдугиным. Тот рассказал ему о своей службе, а главное - предел мальчишечьих мечтаний! - покатал его на патрульной машине.
Полицейские из Мурманска исполнили мечту школьника.Видео: МВД России
ИСТОЧНИК KP.RU