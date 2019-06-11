2019-06-11T15:31:41+03:00
Происшествия

В Кандалакше мотоциклист прокатился по пешеходной зоне

Лихачом уже заинтересовались в полиции [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Мотоциклист, прокатившейся по пешеходной зоне в Кандалакше, попал в поле зрения полиции.Мотоциклист, прокатившейся по пешеходной зоне в Кандалакше, попал в поле зрения полиции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Каждый раз, когда в СМИ появляется информация, что какой-то водитель проехал по пешеходной зоне, это вызывает большое возмущение. Не исключением стала и ситуация в Кандалакше. Здесь на тротуаре увидели мотоциклиста. Более того, очевидцы успели заснять его на видео.

- Молодой человек на мотоцикле использует пешеходную зону перед магазином, а затем лестницу в качестве "проезжей части". Видимо, о том, что можно подъехать к компании друзей иным путем, например, мимо ЗАГСа, мотовладелец не подумал. Или не захотел, что вероятнее. Понты - дело такое, - сообщает группа "Кандалакша онлайн".

Видео в "ВКонтакте" заметили в правоохранительных органах.

- По факту информации опубликованной в одной из групп социальной сети, руководством ОГИБДД МО МВД России "Кандалакшский" назначено проведение проверки, - сообщила "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Напомним, недавно на езде по пешеходной зоне попался ведущий Леонид Якубович.

В Кандалакше мотоциклист проехал по пешеходной зоне.Видео: "Кандалакша онлайн"

ИСТОЧНИК KP.RU

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