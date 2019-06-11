В Кандалакше мотоциклист прокатился по пешеходной зоне
Каждый раз, когда в СМИ появляется информация, что какой-то водитель проехал по пешеходной зоне, это вызывает большое возмущение. Не исключением стала и ситуация в Кандалакше. Здесь на тротуаре увидели мотоциклиста. Более того, очевидцы успели заснять его на видео.
- Молодой человек на мотоцикле использует пешеходную зону перед магазином, а затем лестницу в качестве "проезжей части". Видимо, о том, что можно подъехать к компании друзей иным путем, например, мимо ЗАГСа, мотовладелец не подумал. Или не захотел, что вероятнее. Понты - дело такое, - сообщает группа "Кандалакша онлайн".
Видео в "ВКонтакте" заметили в правоохранительных органах.
- По факту информации опубликованной в одной из групп социальной сети, руководством ОГИБДД МО МВД России "Кандалакшский" назначено проведение проверки, - сообщила "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Напомним, недавно на езде по пешеходной зоне попался ведущий Леонид Якубович.
В Кандалакше мотоциклист проехал по пешеходной зоне.Видео: "Кандалакша онлайн"
ИСТОЧНИК KP.RU