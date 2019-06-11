2019-06-11T14:51:23+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге насмерть разбилась 19-летняя мурманчанка

Несчастье произошло во Фрунзенском районе
Варвара РУСЛАНОВА
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Чп произошло на улице Белы Куны. Фото: lightestate.estate-on-line.ruЧп произошло на улице Белы Куны. Фото: lightestate.estate-on-line.ru
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Утро понедельника, 10 июня, в городе на Неве ознаменовалась страшной трагедией. Около 8:30 петербурженка спешила по своим делам, когда у дома 1, корпус 2 по улице Белы Куны, что во Фрунзенском районе северной столицы, заметила лежащую на земле девушку.

- Погибшей оказалась уроженка Мурманска 1999 года рождения Екатерина М. По информации источника в правоохранительных органах, место проживания погибшей в Петербурге установить не удалось. Предположительно девушка упала с высоты, - сообщает портал «Невские новости».

В следственном комитете Санкт-Петербурга уже начали проверку по факту гибели в мурманчанке, в ходе которой будет установлена не только точная причина смерти, но и обстоятельства, предшествовавшие ей.

К сожалению, это не первое ЧП, которое происходит с нашими земляками в Петербурге. Напомним, под Новый год 34-летний мурманчанин провалился под лед на реке Охта и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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