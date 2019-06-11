Дрозд-белобровик вывел птенцов прямо на карнизе у мурманчан

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-11T11:14:42+03:00

На карнизе у мурманчанки дрозд и его птенцы чувствуют себя в безопасности. Фото: Ольга Зверева

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Лето в самом разгаре, хотя глядя на погоду за окном, больше верится в позднюю осень. Тем не менее, пернатые прилетающие погостить в Заполярье, понимают, что милости от природы ждать не стоит и птенцов выводить надо сейчас, пока не ударили морозы. Бесстрашные птицы вьют гнезда не только на деревьях, но и прямо на карнизах окон добросердечных мурманчан.

- На одном из окон в Мурманске, - поделилась фотографией недавно вылупившихся на подоконнике птенцов Ольга Зверева.

Окошко мурманчанки облюбовал дрозд-белобровик, который предпочитает обитать в светлых местах, где много кустарников и есть водоемы. К слову, он уже давно стал частично птицей садов и парков. Пользователи соцсетей новость оценили и пришли к выводу, что женщина заслужила высшую степень доверия у пташки, которую теперь надо непременно оправдать. К слову, судя по комментариям птицы частенько выбирают карнизы под окнами мурманчан для своих гнезд.

ИСТОЧНИК KP.RU