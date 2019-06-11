2019-06-11T11:14:42+03:00
Дом. Семья

Дрозд-белобровик вывел птенцов прямо на карнизе у мурманчан

Люди оценили это как высшую степень доверия
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
На карнизе у мурманчанки дрозд и его птенцы чувствуют себя в безопасности. Фото: Ольга ЗвереваНа карнизе у мурманчанки дрозд и его птенцы чувствуют себя в безопасности. Фото: Ольга Зверева
Изменить размер текста:

Лето в самом разгаре, хотя глядя на погоду за окном, больше верится в позднюю осень. Тем не менее, пернатые прилетающие погостить в Заполярье, понимают, что милости от природы ждать не стоит и птенцов выводить надо сейчас, пока не ударили морозы. Бесстрашные птицы вьют гнезда не только на деревьях, но и прямо на карнизах окон добросердечных мурманчан.

- На одном из окон в Мурманске, - поделилась фотографией недавно вылупившихся на подоконнике птенцов Ольга Зверева.

Окошко мурманчанки облюбовал дрозд-белобровик, который предпочитает обитать в светлых местах, где много кустарников и есть водоемы. К слову, он уже давно стал частично птицей садов и парков. Пользователи соцсетей новость оценили и пришли к выводу, что женщина заслужила высшую степень доверия у пташки, которую теперь надо непременно оправдать. К слову, судя по комментариям птицы частенько выбирают карнизы под окнами мурманчан для своих гнезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту «Мурманск» отменили около 15 рейсов в Москву и Санкт-Петербург
В Кандалакше мотоциклист прокатился по пешеходной зоне
В Санкт-Петербурге насмерть разбилась 19-летняя мурманчанка
Всего один школьник в Мурманской области захотел сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Выход "Клавдии Еланской" из Мурманска отменили из-за внепланового ремонта
Ковдорчанина, избившего до смерти мать, отправили на восемь лет за решетку
Мурманчане 3 тысячи километров везли умирающего котенка, чтобы спасти его
27-летний мурманчанин признался, что рассылал непристойные фотографии девочек их знакомым
Документы мурманского вуза вывезли на свалку в Кице
Иван Голунов отказался от услуг мурманского адвоката
На трассе «Кола» иномарка поскользнулась на июньском снегу и улетела в кювет
В Мурманске срубили борщевик после коллективной жалобы врио губернатора
Жители Кировска перепутали взрывы на руднике с землетрясением
Андрей Чибис распорядился остановить аукционы по рыбопромысловым участкам до обсуждения с северянами
50 человек со станции Княжая переведут на элекрообогрев
В Мурманске девушка в крови просила прохожих о помощи
В Кандалакше директор компании притворилась курьером, чтобы получить субсидию как малоимущая
В Апатитах из пожара спасли троих детей
Андрей Чибис - Владимиру Гноевскому: «Вы министр, а не секретарь, чтобы принимать заявки!»
Прокуратуру и правительство Мурманской области заинтересовала утечка мазута в Кольский залив
2 миллиарда рублей на насыпь: Автомобильного моста через Тулому в Мурмашах не будет
Суд отправил в колонию жительницу Мончегорска, которая убила сожителя ударом в сердце и легла спать
МегаФон будет развивать цифровую экосистему совместно с крупнейшими мировыми ИТ-компаниями