2019-06-11T11:02:53+03:00
Происшествия

Ковдорчанина, избившего до смерти мать, отправили на восемь лет за решетку

Женщина умерла в больнице
Варвара РУСЛАНОВА
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Избивший до смерти мать мужчина уже был судим за аналогичное преступление.Избивший до смерти мать мужчина уже был судим за аналогичное преступление.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жизнь – штука непредсказуемая! Порой одно неосторожно сказанное слово может перевернуть ее с ног на голову. В этом на собственном опыте убедилась семья из Ковдора.

- Инцидент произошел в феврале. Житель Ковдора, изрядно выпив, поспорил со своей матерью и в пылу ссоры избил ее. Женщина получила не менее 12 ударов кулаками и ногами, обутыми в кроссовки, по голове, груди и конечностям. От полученных травм пострадавшая скончалась уже в больнице, - рассказывают в следственном комитете по Мурманской области.

В ведомстве совершенное пьяным сыном преступление квалифицировали как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации). Правда, на суде защита пыталась настоять на неверной квалификации содеянного. Но служители Фемиды учли, что в послужном списке ковдорчанина уже есть судимость за аналогичное деяние, и отправили его в колонию строго режима на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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