На трассе «Кола» иномарка поскользнулась на июньском снегу и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-11T09:12:07+03:00

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Обещанный синоптиками циклон, смещающийся с севера Скандинавии на восток, накрыл-таки Кольский полуостров. Вчера, 10 июня, снег порадовал жителей Норвегии и Финляндии, а к вечеру добрался и до севера Мурманской области и даже успел напакостить.

- На трассе «Кола» в сторону Печенги у озера Тулпьявр (в 22 километрах от Мурманска – Ред.) Toyota Camry улетела с дороги. По словам водителя, пошел мокрый снег и машину начало крутить. Не справился с управлением и улетел. С людьми все хорошо, - сообщил в группе «Мурманск ДТП ЧП» Александр Киреленко.

Как рассказывает очевидец, водитель Toyota куда-то очень торопился, поскольку незадолго до этого легко обогнал его, едущего со скоростью 100 километров в час. Правда, есть и другая более мистическая версия этой аварии.

- Это место проклятое: я то же там ушел с дороги в 2008 году, тридцать метров новой трассы проложил, два раза через крышу крутился. 4 человека в машине было, все живы, даже ушибов не получили. У меня еще пара знакомых то же там уходили с трассы. На повороте участок не правильно спроектирован – должен быть уклон, а его нет, - объясняет Федор Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU