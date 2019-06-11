Иван Голунов отказался от услуг мурманского адвоката

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-11T09:37:51+03:00

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Разбирательство вокруг громкого уголовного дела в отношении специального корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова продолжается. Напомним, что его задержали 6 июня на Цветном бульваре, при обыске были найдены наркотики. Поэтому сейчас ему инкриминируют покушение на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.

Многие известные люди и журналисты поддерживают Ивана Голунова и связывают происходящее с его расследованиями, в которых он не боится раскрывать правду.

Изначально интересы задержанного на время расследования и суда должен был представлять Дмитрий Джулай, который в свое время работал в Мурманске, в том числе в следственных органах. Но сейчас стало известно, что он намерен сменить адвоката.

- Он полностью отказался от услуг "Агоры". Я уже вышел из дела, - сообщил "Интерфаксу" Дмитрий Джулай.

Причины такого решения не сообщаются. Сейчас Иван Голунов находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU