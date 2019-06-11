Иван Голунов отказался от услуг мурманского адвоката
Разбирательство вокруг громкого уголовного дела в отношении специального корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова продолжается. Напомним, что его задержали 6 июня на Цветном бульваре, при обыске были найдены наркотики. Поэтому сейчас ему инкриминируют покушение на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.
Многие известные люди и журналисты поддерживают Ивана Голунова и связывают происходящее с его расследованиями, в которых он не боится раскрывать правду.
Изначально интересы задержанного на время расследования и суда должен был представлять Дмитрий Джулай, который в свое время работал в Мурманске, в том числе в следственных органах. Но сейчас стало известно, что он намерен сменить адвоката.
- Он полностью отказался от услуг "Агоры". Я уже вышел из дела, - сообщил "Интерфаксу" Дмитрий Джулай.
Причины такого решения не сообщаются. Сейчас Иван Голунов находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU