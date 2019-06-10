Жители Кировска перепутали взрывы на руднике с землетрясением

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-10T18:00:55+03:00

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Крайне неприятные ощущения испытали днем 10 июня жители сразу нескольких домов в городе у подножья Хибин.

- В 13:00 у нас дома по адресу: улица Ленина, 3 было что-то вроде землетрясения. Знаете, как-то страшно, когда твой дом так сильно вибрирует, а ты находишься внутри. Неужто что-то взрывают настолько мощно, что до центра города вибрация от взрыва доходит? – сообщил об инциденте в соцсетях Дмитрий Кузьмин.

Аналогичные ощущения испытали на себе и жители домов по улицам Советской Конституции, Юбилейной и Олимпийской. Вибрация длилась каких-нибудь 4-5 секунд, но испугаться северяне успели.

- Наши специалисты никаких подземных толчков не зафиксировали. Скорее всего, кировчан напугали взрывные работы, которые были запланированы на первую половину дня на территории Кировского рудника в карьере Юкспорр, - объяснили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU