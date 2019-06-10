В Кандалакше директор компании притворилась курьером, чтобы получить субсидию как малоимущая

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-10T16:26:09+03:00

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43-летняя кандалакшанка решила усидеть на двух стульях. Женщина решила притвориться малоимущей, чтобы получить субсидию от государства. Для этого она устроилась в одну из компаний города как курьер.

Правда, одновременно она работал директором компании. Когда хитрая бизнес-леди обратилась в соцорганы за субсидией, то рассказала только об одном месте работы. Конечно, не том, где она получала неплохую зарплату, а курьерском.

- Поскольку совокупный размер дохода её семьи оказался ниже установленного прожиточного минимума - это послужило основанием для получения субсидии на оплату коммунальных услуг. В течение полутора лет подозреваемая незаконно получала выплаты. Бюджету причинен ущерб на сумму почти 125 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Против кандалакшанки возбудили уголовное дело "Мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат". Ей грозит в том числе штраф до 120 тысяч рублей или арест до четырех месяцев.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU