В Кандалакше директор компании притворилась курьером, чтобы получить субсидию как малоимущая
43-летняя кандалакшанка решила усидеть на двух стульях. Женщина решила притвориться малоимущей, чтобы получить субсидию от государства. Для этого она устроилась в одну из компаний города как курьер.
Правда, одновременно она работал директором компании. Когда хитрая бизнес-леди обратилась в соцорганы за субсидией, то рассказала только об одном месте работы. Конечно, не том, где она получала неплохую зарплату, а курьерском.
- Поскольку совокупный размер дохода её семьи оказался ниже установленного прожиточного минимума - это послужило основанием для получения субсидии на оплату коммунальных услуг. В течение полутора лет подозреваемая незаконно получала выплаты. Бюджету причинен ущерб на сумму почти 125 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Против кандалакшанки возбудили уголовное дело "Мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат". Ей грозит в том числе штраф до 120 тысяч рублей или арест до четырех месяцев.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU