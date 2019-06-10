50 человек со станции Княжая переведут на элекрообогрев

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-10T17:32:00+03:00

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Отопительный сезон закончился, подготовка к новой зиме началась. Плясать как знаменитой стрекозе из басни Крылова некогда – работы невпроворот. Так, например, до холодов надо перевести два жилых дома на станции Княжая на электроообгрев.

- Котельную Октябрьской железной дороги, которые последние полвека отапливала станцию Княжая, собственник решил закрыть. Чтобы оборудовать дома электрообогревом необходимо четыре миллиона рублей, - сообщил на утреннем оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. – Будем просить железную дорогу не отключать дома от бойлерной, пока не синхронизируем работу и не поймем, что успеваем подготовиться до холодов.

В отличие от областного центра власти Зеленоборского повода для паники не видят. Там уверены, что при любом раскладе 50 жителей станции Княжая без тепла не останутся.

- Проект разработан и уже прошел экспертизу, заявка в министерство на финансирование отправлена. Если деньги придут в июне или хотя бы в первой декаде июля, проведем аукцион и успеем до начала отопительного сезона провести все работы. В противном случае оборудование станции электрообогревом придется перенести на следующий год, а отапливать дома еще одну зиму будет котельная железной дороги, - объяснил ситуацию заместитель главы администрации Зеленоборского Руслан Кайибханов.

ИСТОЧНИК KP.RU