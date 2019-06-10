Андрей Чибис распорядился остановить аукционы по рыбопромысловым участкам до обсуждения с северянами

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-10T17:53:27+03:00

Рыбопромысловых на озерах у Ревды не будет. По крайней мере, пока. Фото: Нигина БЕРОЕВА

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Привыкшие, что власти на местах их интересы, как правило, безразличны, жители Ловозерского района написали сразу врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису и президенту Владимиру Путину, поставив под письмом 234 подписи. Напомним, северяне требуют отменить аукционы на предоставление в аренду рыбопромысловых участков озера Сикир (Сычуль) и Ревдозеро, опасаясь, что рыболовам-любителям биоресурсов просто не достанется.

- К нам такой жалобы не поступало. Обсуждение с жителями было и мнения разделились. Надо проводить широкие общественные слушания с народом, в том числе с саами, и рассказывать об этих рыбопромысловых участках: для чего это делается, и какие привилегии будут для местных жителей, - высказал свою точку зрения на больной вопрос глава администрации Ловозерского района Николай Курзенев.

И Андрей Чибис с ним полностью согласился:

- Работу остановить! Никаких рыбопромысловых участков до широкого обсуждения с общественностью. Экономику нужно развивать, но и природу нельзя погубить! Надо защищать людей, которые традиционно занимаются рыболовным промыслом на этих озерах! Сам доеду до Ловозерского района и поговорю с людьми по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU