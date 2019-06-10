2 миллиарда рублей на насыпь: Автомобильного моста через Тулому в Мурмашах не будет

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-10T14:00:05+03:00

Чтобы железнодорожная переправа стала еще и автомобильной нужно два миллиарда рублей. Фото: Роман Ковригин

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С тех пор, как энергетики закрыли водосброс Нижнетуломской ГЭС для проезда транспорта, жители обоих берегов реки Туломы мечтают о том, что через нее протянут автомобильный мост. Определенный оптимизм внушала развернувшаяся стройка железнодорожной переправы для Мурманского транспортного узла. Тем более, что грядущая реконструкция моста в Коле увеличит и без того не близкий пусть из Мурмашей в микрорайон поселка Причальный на 7 километров. Жители даже написали коллективное обращение с 403 подписями к врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, но надеждам, кажется, не суждено сбыться.

- Использование технологической дамбы и низководного моста позволит сократить некоторые маршруты общественного транспорта. Для этого необходимо внести корректировки в проект и предусмотреть дополнительно порядка 2 миллиардов рублей на обустройство насыпи, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

По мнению Андрея Чибиса, такие деньги вряд ли будут выделены, надо прорабатывать реальные варианты решения транспортного сообщения между берегами Туломы. Этим в правительстве занимаются уж не первый месяц.

- Базовый вариант – это организация движения по мосту через Кольский залив. Также рассматривается драгой вариант: с двух сторон от реконструируемого моста будут подъезжать автобусы и люди по пешеходной переправе, которую дорожники проятнут, будут переходить и продолжать путь на транспорте. Возведение временного моста для автобусов и спецслужб невозможно технически, - отметила Ольга Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU