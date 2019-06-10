Прокуратуру и правительство Мурманской области заинтересовала утечка мазута в Кольский залив
Соцсети в очередной раз доказали, что могут быть очень эффективными, когда надо поднять проблему на поверхность.
Так, на этих выходных целый ряд мурманских пабликов в "ВКонтакте" рассказал об утечке мазута в Кольский залив. Злосчастную трубу с капающим топливом нашли рядом с Абрам-мысом. В первые часы не было известно, кто собственник и почему случилась эта беда. Но специалисты сразу приехали на место, что локализовать аварию и убрать последствия.
О проблеме сразу стало известно правительству региона.
- Из-за многолетней безхозяйственности из старого заброшенного мазутопровода на берегу залива в воду стал вытекать мазут. Пока будем разбираться, кто виноват, поручил немедленно остановить экологическое бедствие. Сколько нас ждет еще таких сюрпризов? - задался вопросом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
В свою очередь аварию на карандаш взяли в прокуратуре.
- По указанию прокурора области Василия Щербакова была незамедлительно инициирована проверка по факту утечки мазута в Кольский залив, - сообщили в надзорном ведомстве.
Пока хозяин трубы так и не найден. Напомним, одна из версий случившегося - с конструкции украли заглушки, без которых топливо стало вытекать наружу.
ИСТОЧНИК KP.RU