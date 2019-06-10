2019-06-10T13:32:10+03:00
Происшествия

Суд отправил в колонию жительницу Мончегорска, которая убила сожителя ударом в сердце и легла спать

Перед тем, как отдохнуть, она помыла руки и нож от крови
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Прежде чем лечь спать, женщина сходила на кухню, чтобы помыть нож и руки от крови сожителя.Прежде чем лечь спать, женщина сходила на кухню, чтобы помыть нож и руки от крови сожителя.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Мончегорский суд поставил точку в расследовании убийства, случившегося в городе металлургов на новогодних праздниках.

Преступление произошло 7 января. 40-летняя местная жительница поссорилась с сожителем. Ссору распалило то, что оба были нетрезвы. Женщина не нашла ничего лучше, чем вооружиться не словами, а ножом. С ним она подошла к любимому и вонзила ему клинок прямо в сердце. На ее глазах мужчина умер. А вот дама не обратила на это внимание. Она... спокойно ушла на кухню, вымыла руки и нож от крови, а потом легла спать.

- На утро, обнаружив, что сожитель не подает признаков жизни, подсудимая вызвала наряд полиции. Изначально, прибывшим сотрудникам злоумышленница сообщила о том, что не причастна к совершению преступления. Однако, благодаря грамотно спланированным действиям, следователями во взаимодействии с сотрудниками ОУР ОМВД России по городу Мончегорску восстановлена реальная картина произошедшего, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Против северянки возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Женщине грозило до 15 лет лишения свободы. Однако суд оказался снисходителен к ней и назначил почти вполовину меньше - 8 лет исправительной колонии общего режима. Мончегорка еще может обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
2 миллиарда рублей на насыпь: Автомобильного моста через Тулому в Мурмашах не будет
МегаФон будет развивать цифровую экосистему совместно с крупнейшими мировыми ИТ-компаниями
На современные контейнеры Мурманской области надо 808 миллионов рублей
Ученый из Мурманска стал лауреатом конкурса "Ученый года"
В Умбе из-за молнии без света остались 309 домов
Андрей Чибис: «Перестаньте латать ямы кирпичами! Это опасно!»
Мошенники собирали деньги от имени Федерации футбола Мурманска
Андрей Чибис попросил выяснить, насколько остра необходимость в вырубке деревьев в Мурманске
На «Уборочку51» у Ледового озера в Мурманске пришло около 20 человек
Детей из Мурманска, едущих в летний лагерь на поезде, плохо кормят
В Мурманской области может пойти снег
В Ковдорском районе вживую увидели картину "Утро в сосновом лесу"
В Мурманской области пошли первые грибы
Мурманчане на Украине спасли из фоторабства 15-летнюю обезьянку
В Мурманске ремонтируют старую трубу, из которой в Кольский залив выливался мазут
В Мурманске пройдет срочное совещание по ремонту авианосца "Адмирал Кузнецов"
В Полярных Зорях спасают новорожденного бельчонка
Под Росляково от попавшей в ДТП машины осталась половина
Задержанного журналиста Ивана Голунова будет защищать адвокат из Мурманска
В Мурманской области построят два новый бассейна и два кинотеатра
Стали известны первые кандидаты на выборы губернатора Мурманской области
В Минске погиб мурманчанин, уехавший в Беларусь на заработки