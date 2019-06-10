Суд отправил в колонию жительницу Мончегорска, которая убила сожителя ударом в сердце и легла спать

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-10T13:32:10+03:00

Прежде чем лечь спать, женщина сходила на кухню, чтобы помыть нож и руки от крови сожителя. Фото: Тимур ХАНОВ

Перед тем, как отдохнуть, она помыла руки и нож от крови

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Мончегорский суд поставил точку в расследовании убийства, случившегося в городе металлургов на новогодних праздниках.

Преступление произошло 7 января. 40-летняя местная жительница поссорилась с сожителем. Ссору распалило то, что оба были нетрезвы. Женщина не нашла ничего лучше, чем вооружиться не словами, а ножом. С ним она подошла к любимому и вонзила ему клинок прямо в сердце. На ее глазах мужчина умер. А вот дама не обратила на это внимание. Она... спокойно ушла на кухню, вымыла руки и нож от крови, а потом легла спать.

- На утро, обнаружив, что сожитель не подает признаков жизни, подсудимая вызвала наряд полиции. Изначально, прибывшим сотрудникам злоумышленница сообщила о том, что не причастна к совершению преступления. Однако, благодаря грамотно спланированным действиям, следователями во взаимодействии с сотрудниками ОУР ОМВД России по городу Мончегорску восстановлена реальная картина произошедшего, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Против северянки возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Женщине грозило до 15 лет лишения свободы. Однако суд оказался снисходителен к ней и назначил почти вполовину меньше - 8 лет исправительной колонии общего режима. Мончегорка еще может обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU