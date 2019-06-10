Андрей Чибис - Владимиру Гноевскому: «Вы министр, а не секретарь, чтобы принимать заявки!»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-10T15:00:12+03:00

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Еще три недели назад врио губернатора Заполярья Андрей Чибис предложил администрациям городов и поселков региона помочь с техникой, чтобы поддерживать порядок. Правда, с оговоркой, что поддержат только тех, кому это, действительно, необходимо. И вот Андрею Владимировичу, как говорится, огласили весь список.

- На сегодня 12 муниципальных образований дали предложения по готовности покупки 77 единиц техники. Из них Апатиты и Кандалакша готовы приобрести и заключить договор лизинга на 14 единиц спецтехники, остальные подтвердили необходимость в технике, но готовы проводить работу с учетом софинансирования из областного бюджета, - отрапортовал министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, чем и вызвал негодование руководства.

Получается, что правительство навязывает муниципалитетам технику, хотя в ней не особо нуждается, а ведь речь с самого начала шла об острой потребности. Если ее нет, то и разговора нет. Кстати, по словам министра, изначально заявок было в 2,5 раза больше. Тем не менее, нести ответственность за то, что без озвученных 77 единиц спецтехники в муниципалитетах не смогут поддерживать порядок, Владимир Николаевич не готов.

- Вы министра, а не секретарь, который собирает заявки! Вы должны проанализировать и подтвердить необходимость того, что, например, без дополнительной уборочной машины в Видяево не будет порядка. Данные мне предоставьте, сколько техники положено, а сколько есть, - отрезал Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU