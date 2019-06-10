Андрей Чибис: «Перестаньте латать ямы кирпичами! Это опасно!»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-10T11:40:54+03:00

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Лето – горячая пора для дорожников и коммунальщиков. Но если последние только начинают свои ремонты – отопительный сезон из-за холодов в Мурманской области снова затянулся, то первым пора бы поторопиться. Напомним, врио губернатора Заполярья Андрей Чибис поставил задачу: закатать дороги до 1 сентября, и пока ее выполнением он крайне не доволен.

- Меня беспокоят скорость ремонта дорог. Видно, что к работам приступили: асфальт сняли, а дальше никакого движения нет. Не уверен, что такими темпами мы успеем управиться до осени, - отметил Андрей Владимирович.

Вице-губернатору Ольге Кузнецовой поручено мотивировать подрядчиков к более активной и продуктивной работе, проанализировать наличие у них сил и средств и, разумеется, жестко контролировать ход всех ремонтов.

- У нас большие проблемы с ямочным ремонтом. Середина июня, а выбоин на дорогах полно. И перестаньте, в конце концов, заделывать ямы кирпичами! Мало того, что это не эффективно – через пару дней они вылетают на проезжую часть, так еще и опасно – бьют стекла и фары, - возмутился Андрей Чибис.

Также главе региона мурманчане пожаловались, что в городе сократили время работы разрешающего сигнала светофоров для пешеходов и теперь даже здоровые люди еле успевают по диагонали пересечь проезжую часть, что уж говорить о пенсионерах и инвалидах. Чибис попросил ситуацию исправить, чтобы удобно было всем.

ИСТОЧНИК KP.RU