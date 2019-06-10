2019-06-10T10:02:34+03:00
Общество

На «Уборочку51» у Ледового озера в Мурманске пришло около 20 человек

Мусора тоже оказалось меньше, чем ожидали
Елена МОЛОДЦОВА
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"Уборочка51" в Мурманске состоялась. Фото: соцсети"Уборочка51" в Мурманске состоялась. Фото: соцсети
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В середине мая словно гром среди ясного неба грянула новость, что столь любимое северянами Ледовое озеро в столице Заполярье терпит экологическую катастрофу. Минприроды обещало разобраться, а мурманчане разразились гневными комментариями, как так можно. Правда, когда дошло до дела убрать любимое место отдыха, желающих оказалось не так уж много. Напомним, в этом году апатитский проект «Уборочка51» перешел с муниципального уровня на областной и в частности докатился и до Мурманска, где 9 июня и прошел субботник на Ледовом озере.

- Людей было не много: всего около 20 человек, кто-то приходил, кто-то уходил. Думаю, погода повлияла: после жаркой субботы воскресенье оказалось промозглым, - рассказывает о прошедшей «Уборочки51» ее главный вдохновитель Иван Канцарин. – Мусора было на удивление тоже не много. С берега собрали все за час, потом собирали за мостом. Ни чего особенного не нашли, разве что шприцов для такого места многовато.

В следующее воскресенье «Уборочка51» доберется до Мончегорска. Очищать от мусора будут район у вышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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