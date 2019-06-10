2019-06-10T14:01:21+03:00
Общество

Ученый из Мурманска стал лауреатом конкурса "Профессор года"

Доктор педагогических наук Дмитрий Левитес стал единственным представителем Заполярья
Ника СВЕТЛОВА
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Поздравляем Дмитрия Григорьевича с наградой!Поздравляем Дмитрия Григорьевича с наградой!
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Имя Дмитрия Левитеса хорошо известно в Мурманской области. И как педагога - доктора педагогических наук и сотрудника МАГУ, и как руководителя ансамбля "КЛюП-студия".

На днях в копилке наград мурманчанина стало на одну больше. Дмитрий Григорьвич стал одним из лауреатов премии "Профессор года-2019" по Северо-Западному федеральному округу.

Всего наградили девять ученых. Дмитрий Левитес стал единственным представителем Мурманской области.

На церемонии, которая состоялась в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, не только чествовали победителей, но и подняли вопрос, что в нашей стране не хватает Российского профессорского собрания.

- Наша цель - создание уникальной сетевой структуры, объединяющей профессуру из различных областей знания для регулярного общения и консультаций по различному кругу вопросов. Речь идет не только об обмене опытом и профессиональными наработками, но также и об общественно-политических процессах, защите гражданской позиции и интересов научной элиты, - обратился к гостям заведующий кафедрой гражданского общества факультета политологии МГИМО Владислав Гриб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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