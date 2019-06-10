2019-06-10T16:51:11+03:00
Происшествия

В Мурманске девушка в крови просила прохожих о помощи

Оказалось, что северянка разбила голову, когда выпрыгнула из машины
Мария ПАШЕНКОВА
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Утром 9 июня на улице Капитана Орликовой произошло ДТП с участием девушки. Фото: vk.com/murmansk_dtpУтром 9 июня на улице Капитана Орликовой произошло ДТП с участием девушки. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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9 июня в группе в "ВКонтакте" "Мурманск ДТП ЧП" появились сразу две записи, которые заставили задуматься, не связаны ли они друг с другом.

Первая была опубликована около часа ночи, что на улице Капитана Орликовой под колеса Renault попала девушка. Со слов очевидцев, с места она вся в крови убежала вместе с молодым человеком в сторону улицы Каменная.

А около пяти утра горожане сообщили, что видели окровавленную девушку, которой нужна была помощь.

- Девушка бежала по улице вся в крови и просила вызвать скорую. Сказала ударили ножом. В итоге оказалась разбита только голова и очень сильно. Приехала полиция и скорая, полиция сказала, что она до этого выпрыгнула на ходу с машины, - пишет анонимный автор.

Через несколько часов после сообщения об аварии появилась информация об окровавленной девушке. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Через несколько часов после сообщения об аварии появилась информация об окровавленной девушке. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Как удалось узнать "КП", эти две истории действительно связаны между собой.

- 8 июня от жителей города поступило сообщение, что на улице Каменная нашли окровавленную девушку. На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили пострадавшую в больницу. Врачи нашли у нее ссадину головы. Девушка была обслужена амбулаторно, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева. - Девушка пояснила, что вместе с мужем ехала в машине и решила выйти из нее на ходу. Травмы она списала на собственную неосторожность.

Сделала это северянка на нетрезвую голову. Заявление в полицию они подавать не стали и ушли. Но сотрудники УМВД намерены еще раз опросить пару, чтобы детально восстановить картину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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