2019-06-10T11:01:22+03:00
Происшествия

Мошенники собирали деньги от имени Федерации футбола Мурманска

Ради этого они взломали группу организации в "ВКонтакте"
Мария ПАШЕНКОВА
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Мошенники взламывают мурманские группы, чтобы от их лица провести сбор денег. Фото: архив "КП"Мошенники взламывают мурманские группы, чтобы от их лица провести сбор денег. Фото: архив "КП"
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Как только не хитрят нечестные на руку северяне, чтобы получить чужие деньги. Мошенничества в "ВКонтакте" - очень популярный способ. У таких людей нет ничего святого. Достаточно вспомнить, что мошенники собирали деньги якобы для родных пострадавших и погибших в пожаре с самолетом "Москва-Мурманск".

Теперь они добрались и до Федерации футбола Мурманска. Ради обогащение неизвестные взломали на этих выходных ее группу "ВКонтакте".

- На стене группы была размещена запись, содержащая призыв к сбору денежных средств. Федерация футбола города Мурманска не имеет к данной записи никакого отношения. Запись появилась в результате хакерской атаки и является мошенничеством, - сообщили в организации.

И подчеркнули, что Федерация не собирает деньги, а только сообщает новости и полезную информацию из мира заполярного футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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