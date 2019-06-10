2019-06-10T08:10:08+03:00
Дом. Семья

В Ковдорском районе вживую увидели картину "Утро в сосновом лесу"

Медведицу с малышами повстречали на празднике "Медвежий угол"
Ника СВЕТЛОВА
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Снимки, сделанные под Ковдором, напоминают известную картину "Утро в сосновом лесу". Фото: Екатерина ПавловскаяСнимки, сделанные под Ковдором, напоминают известную картину "Утро в сосновом лесу". Фото: Екатерина Павловская
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8 июня в Ковдоре состоялся фестиваль "Медвежий угол. Путешествие в Гиперборею". Так здесь решили отпраздновать День города. Лесное царство словно почувствовало, что надо сделать подарок. И подарило северянам удивительную встречу.

- Между речками Рагутчане и Касси мы встретили медведицу и трех медвежат, - рассказывает северянка Ольга Зенкина. - Есть фотодокумент такого чудесного события! Катя Павловская из Апатитов сфотографировала лесных жителей.

Северяне увидели медведицу с тремя малышами. Фото: Екатерина Павловская

Северяне увидели медведицу с тремя малышами. Фото: Екатерина Павловская

Появление косолапого семейства напомнило знаменитую картину "Утро в сосновом лесу" кисти Ивана Шишкина и Константина Савицкого. Так же, как и на полотне, медвежата лазили по деревьям. Посмотришь на них, и невольно вспомнишь фантики от конфет "Мишки в лесу".

Напомним, что "Комсомолка" составила "медвежью карту" Кольского полуострова, на которой обозначила города, где можно встретить косолапых. Ковдор на ней тоже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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