2019-06-10T08:42:16+03:00
Общество

В Мурманской области может пойти снег

Циклон принес в Заполярье осадки и холод
Мария ПАШЕНКОВА
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Нужно морально готовится - во вторник в Мурманской области может пойти снег.Нужно морально готовится - во вторник в Мурманской области может пойти снег.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом июне шутка, что в Мурманске было лето, но я в тот день работал, очень актуальна. Ведь пока что первый месяц лета порадовал нас только одним по-настоящему жарким и солнечным днем - 9 числа, когда можно было надеть легкие наряды.

После субботы на полуостров вновь обрушились холода и дожди. Северянам стоит морально готовиться, ведь небесная канцелярия может преподнести нам осенний сюрприз.

- 9 июня циклон начал поливать Мурманск, ночью интенсивность осадков только усилилась, за ночь вполне могло выпасть больше 10 мм осадков. Днем 10 числа интенсивность осадков ослабеет, но дождь все равно будет идти. К вечеру понедельника вновь будет разгон дождя, ночью и утром во вторник он вполне может быть с мокрым снегом, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним, что 9 июня в областном центре отключили отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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