В Мурманске ремонтируют старую трубу, из которой в Кольский залив выливался мазут

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-09T15:39:08+03:00

Из-за теплой погоды мазут мог стать более жидким, и поэтому начать капать из трубы. Фото: vk.com/infokola51

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Внимательные мурмачнане 8 июня забили тревогу. Рядом с Абрам-мысом оказалась труба, из которой залив вытекал в Кольский залив. Не так уж далеко от этого места обычно сидят с удочками рыбаки.

О ситуации уже узнали в природоохранной прокуратуре и других инстанциях. Поиск владельца сооружений идет. В "Мурманэнергосбыте" заявили, что трубопровод не принадлежит компании.

- Известно, что он уже давно никем не эксплуатируется. Не исключено, что все случилось из-за хищения задвижек, после которого стали вытекать остатки топлива. 8 июня стояла теплая погода, и топливо стало более жидким, - рассказали в пресс-службе "Мурманэнергосбыта".

Сотрудники компании не остались в стороне и приступили к локализации аварии. После этого начнется устранение последствий.

Надзорные ведомства в свою очередь установят, кто же виноват в загрязнении вод. Напомним, Кольский залив не раз называли одной из самых грязных акваторий в стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713800" frameborder="0"></iframe> В Мурманске мазут попал в Кольский залив.Видео: Мурманэнергосбыт

ИСТОЧНИК KP.RU