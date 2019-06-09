В Мурманске ремонтируют старую трубу, из которой в Кольский залив выливался мазут
Внимательные мурмачнане 8 июня забили тревогу. Рядом с Абрам-мысом оказалась труба, из которой залив вытекал в Кольский залив. Не так уж далеко от этого места обычно сидят с удочками рыбаки.
О ситуации уже узнали в природоохранной прокуратуре и других инстанциях. Поиск владельца сооружений идет. В "Мурманэнергосбыте" заявили, что трубопровод не принадлежит компании.
- Известно, что он уже давно никем не эксплуатируется. Не исключено, что все случилось из-за хищения задвижек, после которого стали вытекать остатки топлива. 8 июня стояла теплая погода, и топливо стало более жидким, - рассказали в пресс-службе "Мурманэнергосбыта".
Сотрудники компании не остались в стороне и приступили к локализации аварии. После этого начнется устранение последствий.
Надзорные ведомства в свою очередь установят, кто же виноват в загрязнении вод. Напомним, Кольский залив не раз называли одной из самых грязных акваторий в стране.
В Мурманске мазут попал в Кольский залив.Видео: Мурманэнергосбыт
ИСТОЧНИК KP.RU