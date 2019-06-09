Задержанного журналиста Ивана Голунова будет защитать адвокат из Мурманска

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-09T11:25:02+03:00

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В Москве последние два дня разворачивались непростые события вокруг специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Напомним, его предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Нашего коллегу задержали на Цветном бульваре, в его личных вещах нашли 5 свертков с запрещенным веществом общим весом 4 грамма. Вчера суд определил меру пресечения для журналиста - на время следствия его оставили под домашним арестом.

Стало известно, что защищать Ивана Голунова будет Дмитрий Джулай, который ранее делал карьеру в Мурманской области. Еще в студенческие году в 2005-2009 годах он был помощником следователя СУ СК России по Мурманской области. С 2014 года работал оперуполномоченным Центра "Э" УМВД России по Мурманской области.

- Неоднократно направлялся в Следственный Департамент МВД России в качестве прикомандированного специалиста по преступлениям в сфере экономической деятельности и должностным составам, принимал участие в расследовании федеральных резонансных дел. В 2017 году уволился из полиции по собственному желанию из-за несогласия с новой политикой руководства, - сообщается в биографии Дмитрия Джулая.

После этого он занялся адвокатской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU