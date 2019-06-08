2019-06-08T15:51:10+03:00
Происшествия

В Минске погиб мурманчанин, уехавший в Беларусь на заработки

Сергей Тинькевич пропал в ночь на 1 июня
Елена МОЛОДЦОВА
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Сергея искали неделю, но нашли мертвым. Фото: Поисково-спасательный отряд "Ангел"Сергея искали неделю, но нашли мертвым. Фото: Поисково-спасательный отряд "Ангел"
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Печальные новости сегодня пришли из далекой Беларуси, где наши мертвым нашего земляка – 30-летнего Сергея Тенькевича.

- Уроженец поселка Никель приехал в Минск на заработки. Проживал недалеко от торгового центра «Dana Mall», - рассказывают о погибшем в поисково-спасательном отряде «Ангел». – По словам родственников, связь с Сергеем пропала после часа ночи 1 июня. Сегодня он был найден погибшим. Предположительно, у мурманчанина было что-то со здоровьем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Где пропадал неделю Сергей и что могло произойти, скорее всего предстоит выяснить следователям.

Напомним, 5 июня на озере Имандре у Мончегорска нашли рыбака, который пропал еще в октябре 2018 года вместе с товарищем. Перевернутую лодку друзей нашли в тот же день, а вот тело одного из мужчин прибило к берегу только спустя полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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