В Мурманске автоледи попала под каменный «дождь» из-за вертолета санавиации
Разумеется, от того, что санитарная авиация на Кольском полуострове получила развитие, безусловно, один плюсы. Правда, некоторые неудобства тоже есть.
- Сегодня во время движения по Восточно-объездной дороге попала под «дождь» камней. Вертолет заходил на посадку в районе улицы Шевченко, и от его лопастей появилась пыльная буря с камнями. Осталось много следов в виде сколов на лобовом стекле. Можно ли их как-то отполировать? Жаловаться на вертолет, как я понимаю, наивно, - обратилась за советом в группе «Мурманск ДТП ЧП» Анна Иванова.
Правда, тут же нашлись очевидцы, которые видели как перед посадкой вертолет приехали спецслужбы и попросили освободить площадку, поскольку прилетит вертолет со срочной больной. После того, как «вертушка» села, подоспевшая скорая увезла пациентку, и все разъехались. А еще пользователи посоветовали Анне все-таки зафиксировать повреждения в ГИБДД и попробовать компенсировать появившиеся на стекле сколы.
ИСТОЧНИК KP.RU