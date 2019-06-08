В Мурманске автоледи попала под каменный «дождь» из-за вертолета санавиации

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-08T15:24:15+03:00

Вертолет в районе улицы Шевченко на объездной садится не первый раз за последнее время. Фото: Галя Королева

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Разумеется, от того, что санитарная авиация на Кольском полуострове получила развитие, безусловно, один плюсы. Правда, некоторые неудобства тоже есть.

- Сегодня во время движения по Восточно-объездной дороге попала под «дождь» камней. Вертолет заходил на посадку в районе улицы Шевченко, и от его лопастей появилась пыльная буря с камнями. Осталось много следов в виде сколов на лобовом стекле. Можно ли их как-то отполировать? Жаловаться на вертолет, как я понимаю, наивно, - обратилась за советом в группе «Мурманск ДТП ЧП» Анна Иванова.

Правда, тут же нашлись очевидцы, которые видели как перед посадкой вертолет приехали спецслужбы и попросили освободить площадку, поскольку прилетит вертолет со срочной больной. После того, как «вертушка» села, подоспевшая скорая увезла пациентку, и все разъехались. А еще пользователи посоветовали Анне все-таки зафиксировать повреждения в ГИБДД и попробовать компенсировать появившиеся на стекле сколы.

ИСТОЧНИК KP.RU