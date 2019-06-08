В Мурманске нашли в вентиляции жилого дома птенца серебристой чайки

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-08T14:31:55+03:00

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Тотально не везет нынче птенцам серебристой чайки, больше известной в народе как баклан, в столице Заполярья. Что не день, то с ними случается какая-то беда.

- Пришла на работу, и увиденное повергло меня в шок. Строительные альпинисты замазывали швы на доме №10 по улице Александрова и разорили гнездо серебристой чайки, в котором было пять птенцов. Они сняли их с крыши и без всякой жалости отнесли и бросили в траву. Три птенца уже погибли, - сообщила о птичьей трагедии Светлана Бузанова. – Я сделала им замечание, и вроде как одного они вернули обратно, а второго я пока взяла к себе. Не знаю, подселю обратно на крышу, но как к нему отнесутся его родители.

А вот где произошел второй случай, неизвестно. Вполне возможно, что пернатый малыш, которого мурманчане нашли в вентиляции, и есть тот самый, которого вернули строительные альпинисты на крышу, но, конечно, это лишь догадка. Спасители посадили птенца в ведро, а вот что делать дальше с ним, они не знают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713695" frameborder="0"></iframe> Мурманчане достали из вентиляции птенца серебристой чайки.Мурманчане нашли в вентиляции жилого дома птенца серебристой чайки и теперь не знают, что с ним делать. Автор: Мурманск! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU