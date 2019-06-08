2019-06-08T12:58:20+03:00
Происшествия

В Апатитах пьяный водитель протаранил две иномарки

Очевидцы уверяют, что у него нет полиса ОСАГО
Елена МОЛОДЦОВА
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Больше всего от пьяных выходок водителя досталось его же авто. Фото: hibinform.ruБольше всего от пьяных выходок водителя досталось его же авто. Фото: hibinform.ru
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Седина в бороду, бес в ребро, а хмель в голову. Ночное родео устроил в Апатитах 55-летний мужчина.

- В 00:16 8 июня в районе дома 12а по улице Бредова водитель Mitsubishi сел за руль в состоянии опьянения, тронулся с места, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными Renault и Mercedes, - рассказывает заместитель начальника УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. – Прибывшие сотрудники госавтоинспекции зафиксировали факт повреждения иномарок, а в отношении виновника составили протокол об административном правонарушении. Mitsubishi эвакуирован с места происшествия.

К слову, водитель уже попадался нетрезвым за рулем. Правда, срок давности уже истек, и уголовная ответственность за его выходку ему не грозит. А вот восстанавливать поврежденных «железных коней» ему придется, кажется, за свой счет.

- По словам очевидцев, мужчина дважды пытался выехать со стоянки, но оба раза на его пути вставали иномарки. А вот полиса ОСАГО у водителя Mitsubishi не оказалось, - сообщает «ХибИнформБюро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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