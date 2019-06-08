В Мурманской области браконьеры перевозили краба вертолетом
Заполярные рыбаки настолько суровы, что вывозят камчатского краба с побережья Баренцева моря вертолетами. В Мурманской области задержали самую крупную в этом году партию дорогостоящего деликатеса.
- На 35 километре дороги Оленегорск – Ловозеро были задержаны два микроавтобуса Ford Transit с более чем двумя тысячами секций камчатского краба на борту. Вес груза превысил 2668 килограммов. Нанесенный ущерб биоресурсам – больше 14,5 миллионов рублей, - сообщают в Пограничном управления ФСБ России по западному арктическому району.
Как выяснили сотрудники спецслужб, членистоногих браконьеры ловили на труднодоступном побережье Баренцева моря. Оттуда на «большую землю» добычу доставляли вертолетом Ми-8Т – к слову, воздушное судно уже задержали на аэродроме в Мурмашах. Сама винтокрылая машина принадлежит компании «Спарк», у которой ее арендовал «Невский аэроклуб».
- По словам командира вертолета, рыбопродукцию его попросил перевезти знакомый, а заплатить за рейс обещал после его выполнения. То, что в мешках запрещенный для ловли краб, летчик не знал, - уточняют в ведомстве.
Пока в отношении обоих водителей микроавтобусов и командира Ми-8Т возбуждены административные дела. Решается вопрос об аресте воздушного судна.
Напомним, до этого самой крупной партией считались две тонны краба на 13 миллионов рублей, которые перевозили на ГАЗели.
ИСТОЧНИК KP.RU