2019-06-08T12:24:47+03:00
Происшествия

В Мурманской области браконьеры перевозили краба вертолетом

Сотрудники спецслужб изъяли больше 2,5 тонн деликатеса
Елена МОЛОДЦОВА
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Командир вертолета говорит, что не знал о крабе на борту. Фото: vertolety-yk.kzКомандир вертолета говорит, что не знал о крабе на борту. Фото: vertolety-yk.kz
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Заполярные рыбаки настолько суровы, что вывозят камчатского краба с побережья Баренцева моря вертолетами. В Мурманской области задержали самую крупную в этом году партию дорогостоящего деликатеса.

- На 35 километре дороги ОленегорскЛовозеро были задержаны два микроавтобуса Ford Transit с более чем двумя тысячами секций камчатского краба на борту. Вес груза превысил 2668 килограммов. Нанесенный ущерб биоресурсам – больше 14,5 миллионов рублей, - сообщают в Пограничном управления ФСБ России по западному арктическому району.

Как выяснили сотрудники спецслужб, членистоногих браконьеры ловили на труднодоступном побережье Баренцева моря. Оттуда на «большую землю» добычу доставляли вертолетом Ми-8Т – к слову, воздушное судно уже задержали на аэродроме в Мурмашах. Сама винтокрылая машина принадлежит компании «Спарк», у которой ее арендовал «Невский аэроклуб».

- По словам командира вертолета, рыбопродукцию его попросил перевезти знакомый, а заплатить за рейс обещал после его выполнения. То, что в мешках запрещенный для ловли краб, летчик не знал, - уточняют в ведомстве.

Пока в отношении обоих водителей микроавтобусов и командира Ми-8Т возбуждены административные дела. Решается вопрос об аресте воздушного судна.

Напомним, до этого самой крупной партией считались две тонны краба на 13 миллионов рублей, которые перевозили на ГАЗели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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