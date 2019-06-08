2019-06-08T07:38:52+03:00
Общество

В 500 домов Мурманска после аварии вернулись тепло и горячая вода

Энергетикам понадобилось семь часов, чтобы устранить неполадки
Елена МОЛОДЦОВА
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Уже к вечеру горячая вода вернулась в дома мурманчан.Уже к вечеру горячая вода вернулась в дома мурманчан.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Затянувшийся из-за холодного мая отопительный сезон, пагубно сказался на теплосети. Напомним, в полдень 7 июня в Мурманске остановилась Восточная котельная из-за аварии на теплотрассе. В итоге без тепла и горячей воды остались сразу 500 жилых домов заполярной столицы. Энергетики в спешном порядке принялись исправлять ситуацию.

- В 19:00 повреждение на теплосети вблизи Восточной котельной было ликвидировано и началось подключение потребителей к отоплению и горячему водоснабжению. Еще некоторое время потребуется на настройку гидравлических режимов и наладки внутридомовых систем отопления управляющими компаниями, - сообщили в пресс-службе Мурманской ТЭЦ, подчеркнув, что период отключения из квитанций за июнь исключат.

Но если возвращению горячей воды мурманчане были несказанно рады, то вот отоплению не очень – как-никак, а воздух на улице, наконец-то, прогрелся до 20 градусов. Правда, париться в квартирах жителям столицы Заполярья осталось всего один день – уже 9 июня отопление в домах отключат до осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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