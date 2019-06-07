2019-06-07T17:12:46+03:00
Общество

В Мурманске высадят более 300 тысяч календул, маргариток, петуний, бархатцев и львиного зева

Идеи оформления клумб озеленителям подсказали участники проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!»
Елена ЧУМАКОВА
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В Мурманске цветы будут сажать до середины июля. Фото: Администрация МурманскаВ Мурманске цветы будут сажать до середины июля. Фото: Администрация Мурманска
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Лето-таки добралось и до широты Мурманска. Северяне это заметили не только по теплой погоде – в столице Заполярья всю неделю высаживают цветы. По традиции, город-герой украсят более 300 тысяч календул, львиного зева, маргариток, петуний ампельных и бархатцев, которые прекрасно переносят капризы северной погоды.

– В этом году в рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» было много интересных работ. Именно их идеи мы используем при оформлении центральных клумб, – отметил директор Мурманских городских парков и скверов Александр Накай.

Высаживать цветы будут вплоть до середины июля. Также озеленители будут следить за порядком на клумбах: поливать их и пропалывать. А вот жителей и гостей Мурманска просят бережно относится к цветам, чтобы они могли как можно радовать нас своей красотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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