В Мурманске высадят более 300 тысяч календул, маргариток, петуний, бархатцев и львиного зева

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-07T17:12:46+03:00

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Лето-таки добралось и до широты Мурманска. Северяне это заметили не только по теплой погоде – в столице Заполярья всю неделю высаживают цветы. По традиции, город-герой украсят более 300 тысяч календул, львиного зева, маргариток, петуний ампельных и бархатцев, которые прекрасно переносят капризы северной погоды.

– В этом году в рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» было много интересных работ. Именно их идеи мы используем при оформлении центральных клумб, – отметил директор Мурманских городских парков и скверов Александр Накай.

Высаживать цветы будут вплоть до середины июля. Также озеленители будут следить за порядком на клумбах: поливать их и пропалывать. А вот жителей и гостей Мурманска просят бережно относится к цветам, чтобы они могли как можно радовать нас своей красотой.

ИСТОЧНИК KP.RU