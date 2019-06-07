Мурманчане выйдут на пробежку с подушками

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-07T16:49:22+03:00

Если не можете расстаться с подушкой - выходите с ней на пробежку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Бегать по утрам - огромное испытание для многих. Некоторые встают за несколько минут до выхода, лишь бы лишнюю минуту не расставаться с кроватью.

В Мурманске же решились на эксперимент: объединить и спорт и отдых. В городе впервые пройдет забег с подушками, на который приглашают всех желающих.

- Мы очень долго терпели ее напасти и издевательства! По утрам она диктовала нам свои правила, а по вечерам манила своим очарованием и бездной спокойствия! И вот сегодня, наконец этот день настал! Пришло время освободиться от ее оков и сказать "Стоп!" подушке, - с юмором описывают акцию ее организаторы. - Подушка не пускает, тогда бери ее с собой! На нее подушку можно приклеить надписи "20пудов" или "Не бросай меня!" "Не пущу!"

Забег состоится 7 июня в 20.00 у легкоатлетического забега. В его конце обещают битву на подушках.

ИСТОЧНИК KP.RU