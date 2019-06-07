СКР назвали причину смерти 82-летней постоялицы дома-интерната в Кандалакше

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-07T15:12:10+03:00

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В ЧП, которое случилось три недели назад в Кандалакшском доме-интернате для престарелых и инвалидов, никто не виноват. К такому выводу пришли в следственном комитете по Мурманской области после процессуальной проверки. Напомним, 15 мая сотрудники учреждения обнаружили в женском туалете бездыханное тело 82-летней постоялицы, которая недавно освободилась из мест не столь отдаленных.

- В ходе проверки было установлено, что в отношении погибшей не было свершено никаких преступных действий, в частности не предусмотренных ни статьей 107 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», 108 «Убийство, совершенное в пределах необходимой самообороны», 109 «Убийство по неосторожности» и 110 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса РФ. На основании этого был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, - отметила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

Кроме того, следователи выяснили, что пенсионерка умерла от асфиксии.

ИСТОЧНИК KP.RU