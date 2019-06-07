Почти 500 домов в Мурманске остались без отопления и горячей воды из-за аварии

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-07T13:17:15+03:00

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В Мурманской области уже есть города, где отключили отопление или собираются это сделать в ближайшее время. В столице Заполярья решение об окончании сезона не принято. Но пока люди думаю, техника сама делает батареи холодными.

Днем 7 июня на теплосети Мурманской ТЭЦ произошла авария. Из-за чего встала Восточная котельная на улице Домостроительная, отапливающая 458 домов на Новом Плато и в Больничном городке.

- С 12.00 ограничено отопление и горячее водоснабжение потребителей, присоединенных к данному источнику теплоснабжения. Бригады энергетиков работают на месте, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

О подаче тепла Мурманская ТЭЦ обещала сообщить дополнительно.

Напомним, 6 июня отопление на лето отключили в Кандалакше и Полярных Зорях, 7 июня - Мончегорске и Коле. А с 10 июня батареи станут холодными в Оленегорске и ЗАТО Александровск.

ИСТОЧНИК KP.RU