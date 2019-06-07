Кандалакше подарят малые объекты из натурального материала
Что и говорить, приятно и радостно, когда в городах и поселках Кольского полуострова находятся люди, готовые делать своей малой родине безвозмездные подарки. Меценаты, достойные похвалы, в этот раз нашлись на юге Мурманской области.
- Одна из городских компаний, занимающихся обработкой древесины, предложила поставить в городе малые объекты из собственного натурального материала. Бесплатно. В качестве подарка горожанам. Давайте обсудим. Как вам, например, такие качели? Где они могли бы вписаться в ландшафт? Куда бы вы их поставили? – обратился к местным жителям на своей странице в соцсетях глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.
Северяне восприняли такую инициативу с воодушевлением и тут же стали предлагать свои варианты размещения объектов: например, на набережной возле гостиницы «Сполохи» или на улице Кировской рядом с детской игровой площадкой. Правда, веревки на качелях надо заменить на цепи.
- Хорошо было бы, если эта компания подарила городу хорошие скамейки на аллеи Памяти на улице Пронина. Те, которые там стоят уж очень старые и не эстетичные, - высказала свое мнение Надежда Аксютик.
ИСТОЧНИК KP.RU