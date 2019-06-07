В Мурманске буйный пассажир разбил окно в маршрутке
Вечером 7 июня одна из маршруток в Мурманске выбилась из-за графика. А виной тому стал буйный пассажир.
Около 18.30 в автобус №51 мужчина зашел под градусом. И не просто сел спокойно в уголок, чтобы доехать до своей остановки, а стал дебоширить. Водитель решил высадить беспокойного пассажира на 6-1 Комсомольской батарее. Но тот категорически отказался. И в добавок ко всему выбил в маршрутке стекло. Дело почти дошло до драки, когда в ситуацию вмешалась полиция.
- мужчина с признаками алкогольного опьянения, повредивший стекло ТС, задержан и доставлен в ОП-2. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, с целью привлечения злоумышленника к ответственности, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Мужчину могут привлечь по административной статьею
ИСТОЧНИК KP.RU