2019-06-07T11:53:12+03:00
Происшествия

В Мурманске буйный пассажир разбил окно в маршрутке

Сейчас с хулиганом разбираются сотрудники полиции
Мария ПАШЕНКОВА
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Буйный мужчина разбил в маршрутке стекло [снимок носит иллюстративный характер].Буйный мужчина разбил в маршрутке стекло [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Аца КОШТЭ
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Вечером 7 июня одна из маршруток в Мурманске выбилась из-за графика. А виной тому стал буйный пассажир.

Около 18.30 в автобус №51 мужчина зашел под градусом. И не просто сел спокойно в уголок, чтобы доехать до своей остановки, а стал дебоширить. Водитель решил высадить беспокойного пассажира на 6-1 Комсомольской батарее. Но тот категорически отказался. И в добавок ко всему выбил в маршрутке стекло. Дело почти дошло до драки, когда в ситуацию вмешалась полиция.

- мужчина с признаками алкогольного опьянения, повредивший стекло ТС, задержан и доставлен в ОП-2. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, с целью привлечения злоумышленника к ответственности, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Мужчину могут привлечь по административной статьею

ИСТОЧНИК KP.RU

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