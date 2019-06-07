Самую высокую зарплату в Мурманской области обещают прорабам по дорожным работам

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-07T12:39:15+03:00

Прораб по дорожным работам в Мурманской области может получать 120 тысяч рублей в месяц. Фото: Анна САДОВНИКОВА

А на одну вакансию претендует пять человек

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Говорят, что рабочие профессии в наше время не ценятся. Мол, офисные работники получают больше, и все хотят непыльную бумажную работу. Но анализ рынка труда в регионе показывает обратное.

Специалисты HeadHunter Северо-Запада проанализировали вакансии в Заполярье за май. И оказалось, что самую высокую зарплату сулят прорабу по дорожным работам - 130 тысяч рублей в месяц. В Топ-5 также вошли: главный горняк по подземным горным работам (120 тысяч), потом коммерческий директор (100 тысяч), электромеханик (100 тысяч), главный специалист отдела информационных технологий (100 тысяч рублей).

При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе оказалась 40 229 рублей.

- Аналитики выбрали 12 востребованных профессий: продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам, официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера, слесаря, грузчика и врача, чтобы за 2019 год больше узнать о специфике каждой из них, - рассказали в HeadHunter.

Анализ вакансий официантов показал, что спрос на представителей этой профессии в регионе вырос почти в два раза, чем год назад. В среднем на одну вакансию претендуют 5-6 кандидатов, что соответствует рыночной норме (ведь в нашем регионе на одной место пытаются устроиться 5 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU